Kültepe Höyüğü'nde geçmişi 7 bin yıla kadar uzanan heykel ve kaplar çıkarıldı

Kültepe kazılarına destek vermeye devam ettiklerini, bu yılki kazılarda çok sayıda eserin gün yüzüne çıkarıldığını aktaran Büyükkılıç, "Tarihi bakımdan 7 bin yıla kadar uzanıyor. İnşallah iddialı bir şekilde Kültepe Kaniş-Karum'da önemli çalışmalar yapıp, müze bağlamında da bunu hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ise Kültepe kazılarının 75 yıldır sürdüğünü, bu yıl bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, verdiği destekten dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti

