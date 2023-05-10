Kültür mirası bıçaklar Bursa'da sergileniyor

Bursa Kent Müzesi koleksiyonunda yer alan ve birçok ilde ustaların ellerinden çıkan kültür mirası bıçaklar, "Keskin Miras Bursa Bıçağı" sergisinde ziyarete açılıyor. Geçmişi 700 yıl öncesine uzanan ve kökeni demirciliğe dayanan Bursa bıçağı özelinde pek çok eseri bir araya toplayan sergi, müzede yer alan bıçak, çakı, kılıç, kama ve hançer koleksiyonundan oluşturuldu.

Geçmişten bugüne mesleğin tüm aşamalarını gözler önüne seren, bugün öğleden sonra ziyarete açılacak sergide, 18'inci yüzyıldan itibaren farklı dönemlerin önemli parçalarından oluşan yaklaşık 1300 eser bulunuyor. Kentte önceki yıllarda düzenlenen Bursa Bıçak Tasarım Yarışmalarına katılan ve farklı kategorilerde dereceye giren bıçaklara da sergide yer verildi.

