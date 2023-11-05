Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, "Hollywood Türk Film ve Drama Günleri"ne Filistin bayrağının renklerini taşıyan kravatla katıldı

FİLİSTİN BAYRAĞININ RENKLERİNİ TAŞIYAN KRAVATLA KATILDI



Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun etkinlikte Gazze'ye destek için Filistin bayrağının renklerini taşıyan bir kravat takarak katılması dikkat çekti.



Mumcu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk sinema endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, Türk sinemasının dünyada daha bilinir hale gelmesi amacıyla bu tür etkinliklerin Bakanlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Mumcu, son 20 yılda dünyanın en prestijli sinema festivallerinde kazanılan başarıların yanı sıra sektöre aktarılan devlet desteklerinin de katkısıyla film üretiminde elde edilen ivmenin memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.



Mumcu, dünya genelinde 173 ülkeye ihraç edilen ve yaklaşık 750 milyon izleyici tarafından ilgiyle takip edilen dizi filmlerin, Türkiye adına önemli bir kültürel diplomasi aracı haline geldiğinin de altını çizdi. Mumcu ayrıca Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andı, "Atatürk" filminde emeği geçenleri tebrik etti.



Sinema sektöründen önemli isimler de Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’ne katıldı. Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Atasoy gibi ünlü isimlerin yanı sıra "Traffic ve Savior" gibi önemli projelerin yapımcısı Cindy Cowan, Mad Men ve Breaking Bad’in yapımcısı Christina Wayne da Hollywood Türk Film ve Drama Günleri’nde yer aldı.



Hollywood Türk Film ve Drama Günleri Başkanı Barbaros Tapan ise destek ve katılımdan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sinemanın evrensel diliyle Hollywood’da Türkiye’mizin eşsiz hikayelerini anlatıyoruz” dedi.



Konuklar ise Disney Plus platformunda filmin yayımlanmasının önüne geçen lobi faaliyetlerini eleştirdi.