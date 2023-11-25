Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan piyanist Fazıl Say'ın ifadelerine ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'yi dünya çapında başarıyla temsil eden besteci ve piyanist Fazıl Say'ın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bütün mekanlarda sanatını icra etmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu edeceğini bildirdi.

Mumcu, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın, çektiği videoda yer alan "Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da konser için davet almadığı" yönündeki ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. Say'ın başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçı olarak İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunu desteklediğini ifade eden Mumcu, Say'ın bu sebeple uğradığı haksızlıklar için de üzüntü duyduğunu belirtti.