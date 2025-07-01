Göbeklitepe, 7 yıl önce UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne girdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Tarihin en eski ve en çarpıcı tanığı olan Göbeklitepe'nin bir dünya mirası olarak UNESCO'ya dahil oluşunun 7'nci yılında, bu eşsiz mirasın korunması, anlaşılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçmişe dair tüm ezberleri bozarak insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe'nin listeye alınışı, kültürel hafızamızın küresel çapta tesciliydi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Şanlıurfa'da ilan ettiğimiz 'Taş Tepeler Projesi' ile bu eşsiz mirası daha da derinlemesine anlamaya, bilimsel veriler ışığında geleceğe taşımaya kararlıyız."



Kazı, koruma, tanıtım ve altyapı çalışmalarını eşgüdüm içinde sürdürdüklerini ifade eden Ersoy, Göbeklitepe'yi yalnızca arkeolojik alan değil, tarih boyunca kültürlerin iz bıraktığı eşsiz merkez olarak değerlendirdiklerini vurguladı.



Bakan Ersoy, Türkiye'nin insanlık mirasına sahip çıkmaya ve onu bütün insanlıkla buluşturmaya devam ettiğini belirtti.