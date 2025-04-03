Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Kütüphane Haftası mesajı

Ersoy, Kütüphane Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, 61. Kütüphane Haftasının "Üreten Kütüphaneler" temasıyla kutlandığını hatırlattı.



"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, son 7 yılda hayata geçirdiğimiz projeler ve yürüttüğümüz çalışmalarla kütüphaneler alanında tarihi başarılara imza attık." ifadelerini kullanan Ersoy, halk kütüphanesi sayısının 1303'e ulaştığını, kütüphane kullanım alanlarının 750 bin metrekareyi aşarak rekor seviyeye çıktığını aktardı.



Üye sayısının 6,7 milyon kişiye, koleksiyondaki kitap sayısının ise 25,8 milyona yükseldiğini bildiren Ersoy, şunları kaydetti:



"2024 yılı sonunda, halk kütüphanelerimizde 38,7 milyon kullanıcı ağırlandı. 26 binden fazla kültür, sanat ve eğitim etkinliğinde 1,5 milyon kişi kütüphanelerimizle buluştu. 2024 yılında derlenen kitap ve süreli yayın sayısı 119 bini aşarak, basılı kültürel mirasın korunması ve erişime sunulması noktasında önemli bir eşik aşıldı. Bu anlamlı hafta vesilesiyle, ülkemizin dört bir yanındaki kütüphaneleri yaşatan, geliştiren ve toplumla buluşturan tüm kütüphane çalışanlarımızın ve kullanıcılarımızın 61. Kütüphane Haftasını kutluyor, bu büyük dönüşümde verdikleri katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.