Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Bu yıl kazılar için 115 milyon liralık finansman desteği sağladık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya kent merkezindeki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Kültür Yolu Festivali ve kazı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Antalya’da 19 ören yeri ve kazı noktası bulunduğunu belirten Ersoy, kazılar için çok ciddi bütçe aktarımlarına başladıklarını belirterek, “Ören yerlerinde kazı yapıyoruz, çıkan eserleri ayağa kaldırmak için restorasyon yapıyoruz ve tanıtıyoruz. Sadece bu yıl kazılar için 115 milyon liralık finansman desteği sağladık. Kazı başkanlarına sınırlandırma yapmıyoruz. 'Yeter ki projelendirin' diyoruz. Kazı başkanları da yoğun bir çalışma içerisinde” dedi.

Turizmde üst yapıları yanı sıra altyapılara önem verdiklerini aktaran Bakan Ersoy, turizm bölgelerinde altyapılara da ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekti. Ersoy, Antalya’da belediyelerin yapamadıkları altyapılarını protokolle devraldıklarını, Serik ve Kemer ilçelerinde bu çalışmaları gerçekleştirip yatırım finansmanlarının tamamının bakanlık olarak karşılandığını söyledi.

3 yıl önce başladıkları Kültür Yolu Festivali’ne her yıl il sayısını artırarak devam ettiklerini ifade eden Ersoy, festivalin amacının, vatandaşın kültüre sanata erişimini kolaylaştırmak, kültür sanat etkinliklerini artırmak, sanatçıya destek olmak ve festivalin yapıldığı şehrin turizm potansiyelini ön plana çıkararak başta Türkiye olmak üzere dünyada markalaşmasını sağlamak olduğuna vurgu yaptı.

