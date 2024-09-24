Kültür ve Turizm Bakanlığı, bir sanatçının iddialarına ilişkin DT'nin talebiyle müfettiş görevlendirdi

Devlet Tiyatroları'ndan (DT)yapılan açıklamada, bir DT sanatçısının Genel Müdürlüğe "çağrılarak görüşülmesine" yönelik iddiaların basında yer aldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "Konunun açıklığa kavuşturulması, incelemesi ve soruşturması için tarafımızca Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından teftiş talebinde bulunulmuştur. Teftiş Kurulu Başkanlığınca konuyu soruşturmak üzere bir başmüfettiş ve bir müfettiş yardımcısı görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

