Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan geçmişten günümüze "CSO" paylaşımı

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından orkestranın eski ve yeni halinin fotoğraflarını paylaştı.

Yapılan paylaşımda, "Yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onayı ile 'Riyaset-i Cumhur Filarmoni' adını alışının 100'üncü yılını kutluyoruz. Orkestramız, geçmişten günümüze kadar uzanan sanatsal mirasını, olağanüstü performanslar ve unutulmaz eserlerle zenginleştirmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramızın daha nice yüzyıllar boyunca sanatımıza ışık tutmasını diliyoruz" denildi.