Kültür Yolu Festivali Samsun turizmine değer kattı

Samsun, bu yıl 8-16 Haziran'da ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına dahil oldu. Festivalde konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun etkinlikler gerçekleştirildi.



Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, AA muhabirine, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin kent genelinde turizm açısından hareketlilik yaşattığını söyledi. Kültür Yolu Festivali'nin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını, aynı zamanda turizm açısından da verimli bir dönem geçirildiğini belirten Genç, "Şehrimizin tanıtımı için muhteşem bir organizasyon oldu. Festivaller sayesinde kentler sadece ülkeye değil, dünyaya tanıtılıyor. Kültür Yolu Festivali'ne dahil olmamızla kentimiz her yıl daha fazla tanıtılacak." dedi.



Festival sürecinde Samsun'da birçok misafirin ağırlandığını dile getiren Genç, "Konserlerden operaya, tiyatrodan bale gösterilerine, sergilerden atölyelere çok sayıda etkinliğin organize edildiği Kültür Yolu Festivali, Samsun'un turizm potansiyeline son derece büyük bir katkı sağladı. Samsun'un tanıtımı için muhteşem bir organizasyondu. Samsun'da Kültür Yolu Festivali'ne ilk kez gastronomi de dahil edildi. Pidemizden tandırımıza varıncaya kadar hepsi gündeme geldi, tanıtıldı." ifadelerini kullandı.



Gelecek yıllarda Kültür Yolu Festivali'nin Samsun'da daha da verimli geçeceğine inandığını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:



"Eksikliklerimiz, fazlalarımız, yanlışlarımız, doğrularımız neler, öz eleştiri de yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda festivallerden daha fazla yararlanmak açısından çalışma yapmamız gerekiyor. Kentimizde dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden biri olan 13 mavi bayraklı plajımız var. Ülkeye ve dünyaya bu değeri de tanıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla yerli yabancı gelen herkes alışveriş yapıyor, konaklıyor, yemek yiyor ve bir şekilde kente katkı sağlıyor. Gelecek yıllarda Kültür Yolu Festivali'ni daha fazla değerlendireceğimizi düşünüyorum."