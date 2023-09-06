Kültür Yolu Festivalleri'nin yeni durağı: Çanakkale

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 5 Ağustos'ta Kapadokya'da başlayıp, Trabzon Sümela ve Erzurum Palandöken ile devam etti. Bugüne kadar 3 şehir, 107 mekanda 1200'den fazla etkinliğin yer aldığı ve 4 milyona yakın kişinin katıldığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde 4'üncü durak, 9-17 Eylül'de Çanakkale'de yapılacak olan Troya Kültür Yolu Festivali oldu.

Geçen yıl ilk kez yapılan ve bu yıl 9 gün sürmesi planlanan Troya Kültür Yolu Festivali, kentin dört bir yanında düzenlenecek konser, sergi ve çeşitli sanat dallarının gösterilerinden oluşacak. 40'tan fazla noktada, 500'den fazla etkinlik gerçekleşecek.

