Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya'da: "Dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Malatya ayağında 9 gün boyunca 42 noktada 350 etkinliğin gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Ersoy, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, köklü bir kültüre ve tarihe sahip bu kadim topraklarda, dünyanın en önemli kültür ve sanat organizasyonlarından Türkiye Kültür Yolu Festivalleri vesilesiyle Malatyalılarla birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Ersoy, "Tarihin en büyük afetinde 53 bin 537 kardeşimizi kaybetmenin derin acısını bugün halen yüreğimizde hissediyoruz. Her zaman ifade ediyorum, benim kalbimde, Malatya'nın hep ayrı bir yeri oldu. O çok büyük acıların yaşandığı günün ardından hemen Malatya'ya gelerek acıların sarılmasına katkı sağlamak amacıyla uzun bir süre sizlerle beraber olduk. Depremin ardından burada yaşadığım o günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Allah Malatya'yı, ülkemizi böylesi acılardan korusun" dedi.

"KATILIMCI SAYISIYLA BUGÜN DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ HALİNE GELMİŞTİR" "Ülkemizde gençlerimizin sanata ulaşmalarının önündeki tüm engelleri bir bir kaldırıyoruz. Dünyanın dört bir yanında ülkemizi temsil eden genç sanatçılarımızın yetişmesine katkı sağlamak amacıyla devrim niteliğinde adımlar attık" diyen Ersoy, Bir yandan yeni sanat merkezleri inşa ederken diğer yandan yeni sanatçıların yetişmesi, şehirlerimizde sanatın sesinin yankılanması adına gerekli altyapı çalışmalarını hayata geçirdik. Bakanlık olarak ortaya koyduğumuz bu yeni vizyon çerçevesinde 'Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm' anlayışıyla geliştirdiğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri de bu politikanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Beş yıl önce bir bölgede ve bir şehirde başladığımız, bu yıl 7 bölgede 20 şehirde devam ettirdiğimiz festival, ülkemizin en büyük ve en zengin marka projelerinden olmasının yanında katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, "Bu yıl Malatya'nın eklenmesiyle çok daha zenginleşen Kültür Yolu Festivali, şehirlerin somut ve somut olmayan miraslarını herkesle buluşturmayı, şehirlerimizi marka şehirler haline getirmeyi hedeflediğimiz bir kültür atılımıdır" dedi ve ekledi: "Amacımız, sahip olduğumuz özgün ve geleneksel kültürel değerlerimizi, uluslararası kültür-sanat formlarıyla harmanlamak ve bunları şehirlerimizin tarihi ve doğal dokusu içinde halkımızla buluşturmaktır."

