Kung Fu Panda 4’ün gösterim tarihi belli oldu

'Kung Fu Panda' serisinin dördüncü filmi 2024'te sinemalara geliyor. 8 Mart 2024'te vizyona girmesi planlanan film, DreamWorks Animation serisinin planlanan bir üçlemeyi tamamladığı 2016'dan bu yana Kung Fu Panda serisinin ilk filmi olacak.

İlk Kung Fu Panda filmi, DreamWorks'ün en yüksek hasılat yapan orijinal animasyon filmi oldu ve dünya çapında 631 milyon dolar kazandı. Filmler toplamda 1,8 milyar dolar hasılat elde etti.

Eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler alan Kung Fu Panda serisi, antik Çin'in bir fantezi versiyonunda yaşayan heyecanlı bir panda olan Po'ya (Jack Black) odaklanıyor.





Jack Black dışında, orijinal üçlemenin diğer oyuncuları arasında Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rogen, Jackie Chan, Lucy Liu, David Cross ve James Hong vardı. Orijinal üçlemedeki üç filmin de senaryolarını Jonathan Aibel ve Glenn Berger yazarken, Melissa Cobb baş yapımcı olarak görev yaptı. John Stevenson ve Mark Osborne ilk filmi yönetirken, Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni ile birlikte yönettiği iki devam filmini yönetti.

