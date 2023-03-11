Kurak Günler Avrupa’da yarışıyor

Yönetmenliğini Emin Alper’in üstlendiği Kurak Günler, Avrupa Film Akademisi’nin LUX Seyirci Ödülü’ne aday gösterilen beş filmden biri oldu. Başrol oyuncuları Selin Yeninci ve Ekin Koç önceki gün Belçika’daki Cinéma Galeries’de filmin seyircili gösterimindeydi.

İkili daha sonra da Avrupa Parlamentosu’ndaki soru ve cevap etkinliğine katıldı.



Oyuncular, Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı Sabine Verheyen ile de bir araya geldi.

