Kurak Günler filmi Fransa'da 100 bin seyirciyi aştı

Dünya prömiyerini geçen yıl Cannes Film Festivali'nde Emin Alper'in dördüncü uzun metraj filmi "Kurak Günler", Fransa'da sinemalarda 100 bin seyirciyi aştı. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un yer aldığı "Kurak Günler", bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan bir kasabaya yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri anlatıyor.

Türkiye-Fransa-Almanya-Hollanda-Yunanistan-Hırvatistan ortak yapımı olan film, Türkiye'de vizyondaki ilk hafta sonunda yaklaşık 254 bin izleyici sayısına ulaşmıştı. Kurak Günler, sinemeların ardından dijital platformda yayınlanmaya başladı. Tartışmalı "The Idol" dizisi Cannes Film Festivali'nde 5 dakika boyunca alkışlandı Haberi Görüntüle