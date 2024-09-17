Kürk Mantolu Madonna filminde Raif Efendi'yi Salih Bademci canlandıracak

Türk edebiyatının usta yazarı Sabahattin Ali’nin unutulmaz romanı Kürk Mantolu Madonna, beyazperdeye uyarlanıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmde Rafi Efendi'yi Salih Bademci canlandıracak.

Alman ve Türk ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Enes Ateş oturacak. Mert Dikmen’in yazdığı filmin senaryosunu beğenen Bademci’nin imza aşamasında olduğu öğrenildi. 10 aylık hazırlık süreci bitmek üzere olan filmin başrol kadın yıldızının kim olacağı henüz belli olmadı.

1920 Almanya ve 1940 Türkiye olmak üzere iki zaman diliminde geçen filmin Almanya sahneleri Babelsberg Studio’da çekilecek.

İlk baskısı 1943 yılında yapılan Kürk Mantolu Madonna, günümüzün en çok ilgi gören ve satılan kitaplar arasında bulunuyor.