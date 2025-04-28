Kurt Cobain'in konserde parçaladığı gitarı açık artırmada satıldı
Efsane müzik grubu Nirvana'nın kurucusu Kurt Cobain'in Avrupa turnesindeki konserde parçaladığı gitar açık artırmada satıldı.
Kurt Cobain'in kırık gitarı, açık artırmada 101 bin 500 dolara Teksaslı bir koleksiyoncuya satıldı. TMZ'nin haberine göre, gitar için önerilen minimum fiyat 30 bin dolardı.
Cobain bu gitarı 1992 yılında Nirvana'nın Avrupa turnesi sırasında verdiği bir konserde parçalamıştı. Aynı turne sırasında enstrüman tamir edildi, ancak müzisyen artık onu çalmıyordu.
1991-1993 yıllarında Nirvana ile çalışan ekip üyelerinden biri gitarı almayı başardı.
Açık artırmada 5 kişi 11 teklif verdi. Enstrümanın orijinalliği, Nirvana ile çalışan teknisyen Big John Duncan tarafından onaylandı.
SATILAN DİĞER GİTARLARI
2020 yılında Kurt Cobain'in MTV Unplugged konserindeki gitarı 6 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.
2022 yılında Nirvana liderinin 1991 yılında “Smells Like Teen Spirit” videosunda çaldığı gitar Julien's müzayedesinden 4,5 milyon dolara çıktı.
2023 yılında Kurt Cobain'in bir başka kırık gitarı New York'taki bir müzayedede 596 bin dolara satıldı.
Kurt Cobain, rock grubu Nirvana'nın kurucusu ve lideri olarak dünya çapında tanınıyor. Müzisyen 5 Nisan 1994'te 27 yaşındayken hayatına son vermişti.
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