Kurt Cobain'in konserde parçaladığı gitarı açık artırmada satıldı

Kurt Cobain 'in kırık gitarı, açık artırmada 101 bin 500 dolara Teksaslı bir koleksiyoncuya satıldı. TMZ'nin haberine göre, gitar için önerilen minimum fiyat 30 bin dolardı.

SATILAN DİĞER GİTARLARI



2020 yılında Kurt Cobain'in MTV Unplugged konserindeki gitarı 6 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.



2022 yılında Nirvana liderinin 1991 yılında “Smells Like Teen Spirit” videosunda çaldığı gitar Julien's müzayedesinden 4,5 milyon dolara çıktı.



2023 yılında Kurt Cobain'in bir başka kırık gitarı New York'taki bir müzayedede 596 bin dolara satıldı.



Kurt Cobain, rock grubu Nirvana'nın kurucusu ve lideri olarak dünya çapında tanınıyor. Müzisyen 5 Nisan 1994'te 27 yaşındayken hayatına son vermişti.