Kurt Cobain'in konserde parçaladığı gitarı açık artırmada satıldı

Kurt Cobain'in kırık gitarı, açık artırmada 101 bin 500 dolara Teksaslı bir koleksiyoncuya satıldı. TMZ'nin haberine göre, gitar için önerilen minimum fiyat 30 bin dolardı.

Cobain bu gitarı 1992 yılında Nirvana'nın Avrupa turnesi sırasında verdiği bir konserde parçalamıştı. Aynı turne sırasında enstrüman tamir edildi, ancak müzisyen artık onu çalmıyordu.

1991-1993 yıllarında Nirvana ile çalışan ekip üyelerinden biri gitarı almayı başardı.

Açık artırmada 5 kişi 11 teklif verdi. Enstrümanın orijinalliği, Nirvana ile çalışan teknisyen Big John Duncan tarafından onaylandı.