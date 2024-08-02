Kurt Russell ve Michelle Pfeiffer aynı projede buluşuyor

Daha önce 1988 yapımı "Tehlikeli Kokteyl" adlı filmde birlikte rol alan Kurt Russell ve Michelle Pfeiffer, yıllar sonra aynı projede buluşuyor.

Kurt Russell ve Michelle Pfeiffer aynı projede buluşuyor

Kurt Russell ve Michelle Pfeiffer, yıllar sonra bir araya geliyor. Usta isimler, Taylor Sheridan imzalı “Yellowstone”un devam dizisinde yeniden bir araya gelecek.

Şimdilik "The Madison" olarak adlandırılan dizide, Patrick J. Adams ve Beau Garrett da rol alıyor.

kocası ve kayınbiraderinin bir uçak kazasında trajik ölümlerinin ardından New York City'den ayrılıp Montana'ya giden zengin aile reisi Stacy Clyburn ve ailesini anlatacağı söylenen dizinin çekimlerinin Ağustos ayı sonunda başlaması bekleniyor. 

Kurt Russell ve Michelle Pfeiffer'ı buluşturan dizinin 2025'te prömiyer yapması planlanıyor.

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