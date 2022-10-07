'Kurtlar Vadisi'nin İplikçi Nedim'i İsmail İncekara hayatını kaybetti

'Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu', 'Dar Alanda Kısa Paslaşmalar', 'Deli Yürek' ve 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu İsmail İncekara, 72 yaşında hayatını kaybetti.



Acı haberi Twitter hesabından paylaşan Zafer Algöz, "Kıymetli ağabeyim İsmail İncekara vefat etmiş. Güne böyle bir haberle başlamak içimize ateş düşürdü. Başımız sağ olsun dostlar" ifadelerini kullandı.



İSMAİL İNCEKARA KİMDİR?



1950 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğu Sakarya ve Kanlıca'da geçti. Kabataş Lisesi'nde yatılı olarak okudu. İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı yüksek öğrenimini Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünde tamamladı. Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçı kadrosunda görev yapmaya başladı.



İstanbul Devlet Tiyatrosu kurulduktan sonra İstanbul'a tayin oldu. 2000-2001 Sezonunda yardımcı rolde yılın en başarılı erkek oyuncusu dalında Afife Tiyatro Ödülü'nü kazandı. Tiyatroda aktörlüğünün yanı sıra sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yaptı.