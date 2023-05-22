Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu

Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Kuru Otlar Üstüne filminden ilk görüntüler geldi. Gösterimde filmin 11 dakika ayakta alkışlanmasının ardından Kuru Otlar Üstüne filminin vizyona tarihi merak konusu oldu. Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntılar...

Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu

2023 Cannes Film Festivali'nin Ana Yarışma kategorisinde yarışacak olan Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne'nin ilk tanıtımı paylaşıldı. Filmde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam, Nalan Kuruçim rol aldı.

Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu - 1

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU

Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu - 2

VİZYON TARİHİ HAKKINDA

Kuru Otlar Üstüne, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

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