Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? İşte filmin oyuncu kadrosu ve konusu

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU



Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet'in başına gelen ve anlam vermekte zorlandığı olaylara odaklanıyor.

VİZYON TARİHİ HAKKINDA Kuru Otlar Üstüne, 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Filmin ülkemizdeki vizyon tarihi ise henüz açıklanmadı.

