Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Ajda Pekkan ile başlıyor

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, 19 Mayıs’ta başlıyor. Sahne şovlarıyla yaza damgasını vurmaya hazırlanan Açıkhava Konserleri’nde Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, İzel-Çelik-Ercan, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Hakan Altun, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Levent Yüksel, Hande Yener ve Zeynep Bastık gibi birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Açılışı 19 Mayıs Cuma günü Ajda Pekkan ile yapacak olan konser serisi, 28 Temmuz’a kadar devam edecek.

AÇIKHAVA KONSERLERİ TAKVİMİ



19 Mayıs Ajda Pekkan



20 Mayıs Serdar Ortaç



26 Mayıs Berkay



27 Mayıs Hakan Altun



2 Haziran Volkan Konak



3 Haziran İbrahim Tatlıses



4 Haziran Serdar Ortaç



5 Haziran Haluk Levent



6 Haziran Koray Avcı



7 Haziran Yaşar



8 Haziran Melek Mosso

