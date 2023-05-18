Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Ajda Pekkan ile başlıyor

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri 19 Mayıs’ta Süperstar Ajda Pekkan ile başlıyor. Yaz boyunca aynı sahnede Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, İzel-Çelik-Ercan, Yıldız Tilbe gibi pek çok isim konser verecek.

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Ajda Pekkan ile başlıyor

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, 19 Mayıs’ta başlıyor. Sahne şovlarıyla yaza damgasını vurmaya hazırlanan Açıkhava Konserleri’nde Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, İzel-Çelik-Ercan, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Hakan Altun, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Levent Yüksel, Hande Yener ve Zeynep Bastık gibi birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Açılışı 19 Mayıs Cuma günü Ajda Pekkan ile yapacak olan konser serisi, 28 Temmuz’a kadar devam edecek. 

AÇIKHAVA KONSERLERİ TAKVİMİ

19 Mayıs Ajda Pekkan

20 Mayıs Serdar Ortaç

26 Mayıs Berkay

27 Mayıs Hakan Altun

2 Haziran Volkan Konak

3 Haziran İbrahim Tatlıses

4 Haziran Serdar Ortaç

5 Haziran Haluk Levent

6 Haziran Koray Avcı

7 Haziran Yaşar

8 Haziran Melek Mosso

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Ajda Pekkan ile başlıyor - 1

9 Haziran İzel-Çelik-Ercan

10 Haziran Ajda Pekkan

11 Haziran Çakal&Reckol

12 Haziran Zeynep Bastık

13 Haziran Nil Karaibrahimgil

14 Haziran Bir Arabesk Müzikali-Afara/ Uğur Aslan

15 Haziran Serdar Ortaç

16 Haziran Özcan Deniz

17 Haziran Şarkılar Bizi Söyler (Deprem Bölgesine Yardım Gecesi)

18 Haziran Fatih Kısaparmak&Kaan Kısaparmak (Babalar Günü Özel)

19 Haziran Yıldız Tilbe

20 Haziran Cem Adrian

21 Haziran Levent Yüksel

22 Haziran Hande Yener

23 Haziran Emel Sayın

24 Haziran Ozoda Nursaidova

25 Haziran Gökhan Türkmen

28 Temmuz Sefo

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