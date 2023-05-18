Kuruçeşme Açıkhava Konserleri Ajda Pekkan ile başlıyor

Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, 19 Mayıs’ta başlıyor. Sahne şovlarıyla yaza damgasını vurmaya hazırlanan Açıkhava Konserleri’nde Emel Sayın, İbrahim Tatlıses, İzel-Çelik-Ercan, Yıldız Tilbe, Volkan Konak, Hakan Altun, Haluk Levent, Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Levent Yüksel, Hande Yener ve Zeynep Bastık gibi birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.
Açılışı 19 Mayıs Cuma günü Ajda Pekkan ile yapacak olan konser serisi, 28 Temmuz’a kadar devam edecek.
AÇIKHAVA KONSERLERİ TAKVİMİ
19 Mayıs Ajda Pekkan
20 Mayıs Serdar Ortaç
26 Mayıs Berkay
27 Mayıs Hakan Altun
2 Haziran Volkan Konak
3 Haziran İbrahim Tatlıses
4 Haziran Serdar Ortaç
5 Haziran Haluk Levent
6 Haziran Koray Avcı
7 Haziran Yaşar
8 Haziran Melek Mosso
9 Haziran İzel-Çelik-Ercan
10 Haziran Ajda Pekkan
11 Haziran Çakal&Reckol
12 Haziran Zeynep Bastık
13 Haziran Nil Karaibrahimgil
14 Haziran Bir Arabesk Müzikali-Afara/ Uğur Aslan
15 Haziran Serdar Ortaç
16 Haziran Özcan Deniz
17 Haziran Şarkılar Bizi Söyler (Deprem Bölgesine Yardım Gecesi)
18 Haziran Fatih Kısaparmak&Kaan Kısaparmak (Babalar Günü Özel)
19 Haziran Yıldız Tilbe
20 Haziran Cem Adrian
21 Haziran Levent Yüksel
22 Haziran Hande Yener
23 Haziran Emel Sayın
24 Haziran Ozoda Nursaidova
25 Haziran Gökhan Türkmen
28 Temmuz Sefo