"Kuş adam" kırmızı halıya damga vurdu

Belgeselin konusu hakkında "Zor bir dönemden geçen Raphael Quenard herkesi terk eder ve Peru'ya uçar. Bu manevi arayışta ona arkadaşı Hugo David eşlik eder." açıklaması yapıldı. Variety'nin haberine göre, Peru kültüründe akbabalar, cennet ile yeryüzü arasında bir bağlantı olarak kabul ediliyor.

KIYAFET YASAĞI HAKKINDA



Festival yönetimi, bu yıl ünlü isimlerin kırmızı halı stili hakkında bazı kararlar aldıklarını açıkladı. 24 Mayıs'a kadar sürecek festivalde, prömiyerlere ve diğer etkinliklere katılan yıldızların, katı kıyafet kurallarına uyması bekleniyor.



"ÇIPLAKLIK YASAKTIR"



Etkinliğin resmi web sitesinde "Kırmızı halıda ve festivalin herhangi bir bölgesinde çıplaklık yasaktır. Buna ek olarak, 'hacimli kıyafetler, özellikle de uzun bir kuyruğa sahip olan tasarımlar, konukların kırmızı halıdaki akışını engelleyen ve salonlarda oturmayı zorlaştıran kıyafetelere iizin verilmiyor." ifadeleri yer alıyor.

Film galalarına katılan kadınların uzun elbise, erkeklerin ise smokin giymesi "gerekli" olarak nitelendirildi.

ELBİSESİNİ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDI

Festivalin jüri üyelerinden Halle Berry açılış gününde giyeceği elbiseyi değiştirmek zorunda kaldığını açıklamıştı. 12 günlük festivalin başlamasından bir gün önce, organizatörler kıyafet kurallarını güncellemişti. Cannes jürisinin basın toplantısında konuşan Berry, "Bu gece Gupta marka bir elbisem vardı ama giyemeyeceğim çünkü çok büyük bir kuyruğu var. Kuralları çiğnemeyeceğim. Çıplaklık kısmı da iyi bir kural muhtemelen." dedi. Oyuncu, daha sonra törene Jacquemus imzalı bir elbise ile katıldı.