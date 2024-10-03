Kusursuz Arkadaş filmi için geri sayım başladı

“My Dead Ex", "Suburgatory” gibi sevilen televizyon dizilerinin yazarı Drew Hancock tarafından yazılan ve yönetilen "Kusursuz Arkadaş" filminin başrollerinde Sophie Thatcher, Jack Quaid, Lukas Gage, Megan Suri, Harvey Guillén ve Rupert Friend yer alıyor.

Filmin yapımcılığını Raphael Margules, J.D. Lifshitz, Zach Cregger ve Roy Lee- üstleniyor. Başyapımcılar ise Tracy Rosenblum ve Jamie Buckner.

