Kuytu sergisi 30 Haziran'a kadar açık

YAKLAŞIK 200 YILLIK KUR'AN-I KERİM VE TEVRAT DA SERGİLENİYOR



Kalyon Kültür Sanat Yönetmeni Aslı Bora ise Kalyon Kültür'ün üçüncü yılına, özel bir sergiyle yeni bir başlangıç yaptığını aktararak, "Bu esrarengiz dünyanın gizlerine uzanan, böylesi bir sergi için büyük bir heyecanla hazırlandık. Ancak yaşadığımız deprem felaketi bizleri çok üzdü. Acımız tarifsiz ve telafisiz. Yine de sanatın şifalı limanına sığınmanın bu kederli günlerde hepimizi şifalandıracağına inanarak, bu özel koleksiyonu sanatseverlerle buluşturmak istedik. Yaşadığımız bu keder ve yas içinde, bir nebze nefes almak isteyen herkese sergimizin ve Kalyon Kültür'ün kapılarının, ücretsiz şekilde açık olduğunu vurgulamak isterim" diye konuştu.

Sergi 17. yüzyıldan 20. yüzyıla, kadının sosyal hayatını yansıtıyor. Etnografik 1203 eser ve objenin buluştuğu sergi, doğudan batıya kadın zarafetine ve kadının renkli dünyasına da ışık tutmayı hedefliyor.



Kazasker Mustafa İzzet Efendi'in talebesi saray hattatı Muhsinzade Abdullah Efendi'nin yazdığı, yaklaşık 200 yıllık Şehzade Cüz ile fildişi süslemeli Tevrat da sergilenen eserler arasında yer alıyor.



Sergi, 30 Haziran'a ziyarete açık olacak.