Kuzey Makedonya'da 44. Manaki Kardeşler Film Festivali başladı

Bu yıl "The Beautiful Unknown" (Bilinmeyen Güzel) sloganıyla Manastır'daki Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalin açılışına çok sayıda davetli katıldı.



Seminer, çalışma atölyeleri gibi etkinliklerin düzenleneceği ve 29 Eylül'e kadar sürecek olan festivalde bu yıl 80 film beğeniye sunulacak.

44. Manaki Kardeşler Film Festivali'nde, Nuri Bilge Ceylan'ın 96'ncı Akademi Ödülleri'nde (Oscar) Türkiye'nin "En İyi Uluslararası Film" adayı olarak belirlenen "Kuru Otlar Üstüne" filmi de yer alacak. Film, Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde oyuncu Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazandırmıştı.