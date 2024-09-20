Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue dünya turnesine çıkıyor. Pop müzik yıldızı Minogue, yıllar sonra dev bir turneyle sevenleriyle buluşacak.

Şarkıcı aynı zamanda geri dönüş albümü "Tension"ın devamını duyurdu.

"Tension II"deki 13 parça 18 Ekim'de yayınlanacak. Dünya turnesi, şubat ayında Avustralya'da başlayacak, ardından şarkıcı Asya ve İngiltere'ye geçecek.

Pop ikonu bir açıklamada "Yeni 'Tension' dönemini ve daha fazlasını kutlamaktan çok mutlu" olduğunu söyledi. Şimdiye kadar 20 konser tarihi açıklandı ancak Minogue daha fazlasının geleceğini söyledi.

56 yaşındaki sanatçı, "Tension" ve "Padam Padam"ın ardından kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Şarkıcı şubat ayında, 20 yıl sonra ikinci Grammy'sini aldı ve sonraki ay Brits' Global Icon Ödülü'nü aldı.