Kylie Minogue emekli olabileceğinin sinyallerini verdi

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue emekli mi oluyor? Mirror'ın haberine göre, 56 yaşındaki şarkıcıya Las Vegas'ta ömür boyu konser vermesi için teklif götürüldü.

Elvis Presley de dahil olmak üzere yıldızların kariyerlerini benzer şekilde sonlandırmayı seçmesi nedeniyle şarkıcının da Las Vegas'ta kariyerini sonlandırabileceği düşünülüyor.



Yeni single'ı "My Oh My"i yayınlayan şarkıcı, bir albüm çıkarıp turneye çıkacağını söylemişti.

Şarkıcının "Padam Padam" adlı çalışması, geçen yaz İngiltere'de 1 numara oldu ve Avustralyalı yıldız Las Vegas'ta konser vermeye devam etti. Yakın zamanda Las Vegas'ta konser veren isimler arasında Katy Perry ve Adele yer alıyor.