Kylie Minogue'dan yeni albüm müjdesi

"BU ALBÜMÜ YAPMAK ŞİMDİYİ KUTLAMAMA YARDIMCI OLDU"

Kylie Minogue, yeni albümüyle alakalı “Albüm, yazdığım şarkıların ve bana gerçekten hitap eden şarkıların bir karışımı. Bu albümü yapmak, zorlu zamanlarda ilerlememe ve şimdiyi kutlamama yardımcı oldu. Umarım dinleyicilere kendi yolculuklarında eşlik eder ve hikayelerinin bir parçası olur" dedi.