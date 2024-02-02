La Bayadere balesi 20 yıl sonra Ankara'da sahnelenecek

İlk defa Rusya'nın tarihi Bolşoy Tiyatrosu'nda 1877 yılında sahnelenen, Marius Petipa'nın (1818-1910) koreografisini yazdığı, müziklerinde Avusturyalı besteci Ludwig Minkus'un imzasını taşıyan La Bayadere Hindistan'da geçen entrikalı ve hüzünlü bir aşk hikayesini konu ediyor.



Eseri sahneye koyan koreograf Ayşem Sunal Savaşkurt, kostümlü genel prova öncesi yaptığı açıklamada, seyircilerin seveceği ve beğeneceğine emin olduğu bir eser ortaya çıkardıklarını ifade etti. Geçen sene aynı eseri İstanbul'da sahneye koyduğunu anlatan Savaşkurt, dansçıların çok başarılı olduğunu ve provaların çok verimli geçtiğini söyledi. Dekor ve kostümlerin Hint kültürünü tamamıyla yansıttığını belirten Savaşkurt, "Birinci perde tapınakta, ikinci perde sarayda geçiyor. Üçüncü perde ise başrol karakteri Solor'un hayalini izleyicilere sunuyor. Çok şaşaalı Hint kültürünü tüm özellikleriyle öne çıkarttığımız bir eser. Çok şık bir klasik bale." dedi.



Savaşkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Klasik bale repertuvarının akademik olarak en zor eserlerinden biri. Özellikle üçüncü perdesi 'Gölgelerin Kralları' sahnesi hem grup hem baş dansçılar için bale repertuvarının en zor eserlerinden. Eserin birinci ve ikinci perdesi, Hint kültürü, gelenekleri ile Hindistan'daki hiyerarşinin yansıması. Üçüncü perdede ise seyirci klasik baledeki zorluk derecesi en yüksek eseri sahnede görecek."



SAVAŞKURT'A "NİKİYA" ROLÜYLE AVRUPA'DA ÖDÜL

Geçmişte, bu eserde çok kez dans ettiğini, hatta Avrupa'nın önde gelen dergilerinden Dance Magazine tarafından Belçika'da 1998'de eserdeki "Nikiya" rolünü en iyi yorumlayan dansçı seçildiğini anlatan Savaşkurt, "Çok özellikli bir eser. Çünkü birinci perdede klasik bale tekniğinde dans etse de sanatçılar, eller ve kollar tamamıyla Hint kültürüne göre şekillendi. Üçüncü perdede ise tamamen klasik bale kültürü hakim. Seyirciye bu iki farkı aksettirebilmek çok önemli." diye konuştu.