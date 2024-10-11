La Bayadere balesi AKM'de sanatseverlerle buluşacak

Koreografisi Marius Petipa, müzikleri Ludwig Minkus'a ait eser, romantik ve klasik dönemler arasında bağlantılar kuran bir "başyapıt" olarak kabul ediliyor.



İlk kez St. Petersburg Bolşoy Kamenny İmparatorluk Tiyatrosu'nda 4 Şubat 1877'de sahnelenen eserin Türkiye prömiyeri 31 Mart 1997'de Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından gerçekleştirildi.