"La Boheme" operası 127 yıl sonra AKM sahnesinde

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) sahneye koyduğu "La Boheme" operası, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek. Besteci Giacomo Puccini'nin baş yapıtlarından biri olarak kabul edilen eser, aynı zamanda dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operalar arasında yer alıyor.



19. YÜZYIL PARİS'İ



Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından yazılan dramatik ve romantik opera "La Boheme"de 1830'lu yılların Paris'inde yaşanan bir aşk hikayesi anlatılıyor. Operayı sahneye koyan Evin Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Henri Murger'in "Scenes de la vie de Boheme" romanından uyarlan eserde, gerçek ve bohem bir yaşamdan sahneler görülebileceğini söyledi.

127 YIL SONRA YENİDEN AKM'DE



Atik, eserin dekor ve kostüm araştırmalarının ardından müzikal çalışmalarının yapıldığını aktararak, "Yine eseri klasik olarak hazırladık. Sahnede derinliği kullandık. Sanatçılar oyuncu olarak değil, gerçek kişiler olarak görünüyor. Büyük bir keyifle oynandı. Seyircilerin de o keyifle izleyeceklerini düşünüyorum" dedi.



"La Boheme"in ilk oynandığı günden bu yana sahnelerden hiç inmediğine işaret eden Atik, "İDOB, eserin ilk sahnelendiği günden, 127 yıl 3 gün sonra AKM'de La Boheme'i sahneleyecek. 3 sene önce İzmir'de de prömiyer yaptığımızda aynı kostüm ve dekorla çalışmıştık. O da tam olarak günü gününe 124. yıldı" ifadelerini kullandı.

