La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.
"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alan isimler arasında yer alacak.
Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.
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