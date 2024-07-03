La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" rolüne hayat veren oyuncu Luka Peros, "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak

Ünlü Hollywood yıldızı Ghassan Massoud'un rol aldığı "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi, ikinci sezonunda kadrosuna dünya çapında tanınan bir başka yıldızı daha ekliyor.

"La Casa de Papel" dizisinde "Marsilya" karakterini canlandıran Luka Peros da "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alan isimler arasında yer alacak.

La Casa de Papel'in yıldızı Luka Peros "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde rol alacak - 1

Peros, Bizans İmparatorluğu'nun son döneminde, özellikle İstanbul'un fethi sırasında, şehrin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı savunmasında önemli rol oynayan komutan Giovanni Giustiniani'yi canlandıracak.

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