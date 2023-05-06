"La La Land"in yönetmeni Damien Chazelle Venedik Film Festivali'ne başkanlık yapacak

Son olarak başrollerinde Brad Pitt ve Margot Robbie'nin yer aldığı "Babylon" ile izleyiciyle buluşan ünlü yönetmen Damien Chazelle, bu yıl Venedik Film Festivali'ne başkanlık yapacak.

"La La Land"in yönetmeni Damien Chazelle Venedik Film Festivali'ne başkanlık yapacak

"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in bu sene düzenlenecek olan Venedik Festivali'ne başkanlık yapacağı duyuruldu. Oscar'da En İyi Yönetmen ödülüne aday gösterilen Chazelle, 10 gün sürecek festivalde yer alacak ve filmlerin değerlendirilmesinde rol alacak.

"La La Land"in yönetmeni Damien Chazelle Venedik Film Festivali'ne başkanlık yapacak - 1

Luigi De Laurentiis Ödülü için Fransız yönetmen Alice Diop, jüri başkanlığı yapacak. Diop, "Saint Omer" filmiyle Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü kazanmıştı.﻿

"La La Land"in yönetmeni Damien Chazelle Venedik Film Festivali'ne başkanlık yapacak - 2

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.

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