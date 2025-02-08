Laçin Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? (Genç kemancı Laçin Akyol'un hayatı)

Laçin Akyol, 7 Nisan 2006'da İzmir'de doğmuş, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü'nde eğitim almış yetenekli bir keman sanatçısıydı. Laçin, henüz 8 yaşındayken, Belçika'nın Namur kentinde düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda kendi kategorisinde dünya üçüncüsü olarak uluslararası alanda tanınmıştı. 2017 yılında, aynı yarışmanın Brüksel'de düzenlenen etkinliğinde ikinci olarak başarısını sürdürmüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Akyol, 2016'da Brüksel'de düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda ikincilik ödülü almıştı.



25 Ocak 2025'te Mersin'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Laçin Akyol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.