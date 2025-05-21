Lady Gaga, EGOT ünvanına bir adım daha yaklaştı

Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga, Super Bowl sahnesindeki performansıyla ödül kazandı. Ünlü şarkıcı, seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısıyla, Emmy Ödülleri yelpazesinin bir parçası olan Sports Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Daha önce Oscar ve Grammy ödülü kazanan Lady Gaga bu sayede ilk kez Emmy ödülü kazanmış oldu.

Gaga, bugüne dek hiç Tony ödülü kazanmadı. Şarkıcı, Tony kazanması halinde EGOT ünvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.