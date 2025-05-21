Lady Gaga, EGOT ünvanına bir adım daha yaklaştı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga, ilk Emmy ödülünü kazanarak EGOT ünvanı kazanmaya aday oldu.

Lady Gaga, EGOT ünvanına bir adım daha yaklaştı

Grammy ödüllü şarkıcı , Super Bowl sahnesindeki performansıyla ödül kazandı. Ünlü şarkıcı, seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısıyla, yelpazesinin bir parçası olan Sports Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Daha önce Oscar ve Grammy ödülü kazanan Lady Gaga bu sayede ilk kez Emmy ödülü kazanmış oldu.

Gaga, bugüne dek hiç Tony ödülü kazanmadı. Şarkıcı, Tony kazanması halinde EGOT ünvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.

Lady Gaga, EGOT ünvanına bir adım daha yaklaştı - 1

EGOT NEDİR?

EGOT, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor ve televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir ünvan. Sanat dünyasında EGOT sahibi olmak, şov dünyasında fark yaratmak olarak değerlendiriliyor. Bugüne dek Audrey Hepburn, Mel Brooks, John Legend, Whoopi Goldberg gibi isimler EGOT ünvanı aldı.

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