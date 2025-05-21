Lady Gaga, EGOT ünvanına bir adım daha yaklaştı
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, ilk Emmy ödülünü kazanarak EGOT ünvanı kazanmaya aday oldu.
Grammy ödüllü şarkıcı Lady Gaga, Super Bowl sahnesindeki performansıyla ödül kazandı. Ünlü şarkıcı, seslendirdiği "Hold My Hand" şarkısıyla, Emmy Ödülleri yelpazesinin bir parçası olan Sports Emmy Ödülü'ne layık görüldü. Daha önce Oscar ve Grammy ödülü kazanan Lady Gaga bu sayede ilk kez Emmy ödülü kazanmış oldu.
Gaga, bugüne dek hiç Tony ödülü kazanmadı. Şarkıcı, Tony kazanması halinde EGOT ünvanını almaya bir adım daha yaklaşmış olacak.
EGOT NEDİR?
EGOT, Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin baş harflerinden oluşuyor ve televizyon, müzik, sinema ve tiyatro sanatının en saygın dört ödülünden hepsini kazanmış olan insanlar için verilen bir ünvan. Sanat dünyasında EGOT sahibi olmak, şov dünyasında fark yaratmak olarak değerlendiriliyor. Bugüne dek Audrey Hepburn, Mel Brooks, John Legend, Whoopi Goldberg gibi isimler EGOT ünvanı aldı.
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