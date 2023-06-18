Lady Gaga konser filminin müjdesini verdi

Grammy ve Oscar ödüllü şarkıcı Lady Gaga, sosyal medya hesabından uzun süren sessizliği hakkında konuştu. Şarkıcı, "The Chromatica Ball Tour" adındaki konser filminin yolda olduğunu duyurdu.
Konser filminin hazırlık aşamasında olduğunu belirten yıldız, "Filmi görmeniz için sabırsızlanıyorum" dedi.
Gaga'nın 6. stüdyo albümü olan "Chromatica" 2020 yılında piyasaya çıktı. Şarkıcı 2022 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa'da albüm tanıtımı için dünya turnesine çıktı.
Öte yandan, şarkıcı Todd Phillips yönetmenliğindeki “Joker: Folie à Deux” adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gaga filmde Harley Quinn'e hayat verecek.
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