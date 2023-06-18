Lady Gaga konser filminin müjdesini verdi

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Gaga'nın 6. stüdyo albümü olan "Chromatica" 2020 yılında piyasaya çıktı. Şarkıcı 2022 yılında Kuzey Amerika ve Avrupa'da albüm tanıtımı için dünya turnesine çıktı.

Öte yandan, şarkıcı Todd Phillips yönetmenliğindeki “Joker: Folie à Deux” adlı filmle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Gaga filmde Harley Quinn'e hayat verecek.