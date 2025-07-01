Lady Gaga, milyarderden 6 milyon dolar talep etti mi?

Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez 27 Haziran'da Venedik'te evlendi. 50 milyon dolara mal olduğu iddia edilen düğünde dünyaca ünlü isimlerin sahne alacağı iddia edilmişti.

Bezos ile Sanchez'in düğününün 50 milyon dolara mal olduğu iddia edildi.

Bezos'un Lady Gaga ile Elton John'a düğünde performans sergilemeleri için teklifte bulunduğu ve şarkıcıların kişi başı 6 milyon dolar talep ettiği iddialar arasındaydı.

Ünlü isimlere yakın bir kaynak, TMZ'ye iddiaların asılsız olduğunu "Ne Elton ne de Gaga'nın düğünde sahne alması gibi bir durum yoktu, hele ki böylesine büyük bir ücret talep etmeleri hiç söz konusu olmadı." sözleriyle belirtti.



Düğünde İngiliz şarkıcı Ellie Goulding ve İtalyan sanatçı Matteo Bocelli sahne aldı.

