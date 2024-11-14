Lady Gaga, Wednesday dizisinin kadrosuna dahil oldu

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.

Merakla beklenen dizinin 2. sezonuna Lady Gaga katıldı. "Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga son olarak "Joker: İkili Delilik" filminde rol aldı.

Gaga'nın dizideki rolüne dair detaylar gizli tutuluyor. Dizi çekimlerinin ise İrlanda'da gerçekleştiği bildirildi. Gaga'nın dizide küçük bir rolü olacağı biliniyor.

