Lady Gaga, Wednesday dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Wednesday'in ikinci sezon hazırlıkları sürüyor. Yeni sezonun sürpriz ismi Lady Gaga oldu.
1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday", Kasım 2022'de izleyiciyle buluştu.
Merakla beklenen dizinin 2. sezonuna Lady Gaga katıldı. "Poker Face”, “Rain On Me” ve “Bad Romance” gibi hit parçalarla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga son olarak "Joker: İkili Delilik" filminde rol aldı.
Gaga'nın dizideki rolüne dair detaylar gizli tutuluyor. Dizi çekimlerinin ise İrlanda'da gerçekleştiği bildirildi. Gaga'nın dizide küçük bir rolü olacağı biliniyor.
YENİ İSİMLER KATILDI
Merakla beklenen dizinin 2. sezonuna son olarak Thandie Newton katılmıştı. Oyuncunun hangi karakteri canlandıracağı bilinmiyor.
Diziye son olarak Steve Buscemi dahil olmuştu. Buscemi'nin canlandıracağı karakterin detayları gizli tutulsa da kaynaklar, aktörün Nevermore Akademisi'nin yeni müdürünü oynayacağını söylüyor.
Gotik komedi dizisi, Jenna Ortega'nın canlandırdığı psişik ergen Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarını konu alıyor.
Thandiwe Newton, HBO dizisi Westworld ile tanınıyor. Oyuncu, dizideki rolüyle 3 Emmy adaylığı kazandı. Oyuncu, Crash, Beloved, The Pursuit of Happyness ve W gibi yapımlarda rol aldı.
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