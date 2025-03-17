Lady Gaga yeni albümüyle müzik listelerine zirveden giriş yaptı

Lady Gaga'nın yeni albümü Mayhem müzik listelerine ilk sıradan giriş yaptı. Şarkıcının yedinci stüdyo albümü, Amerika'da müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.

Şarkıcı, bu yılın en iyi açılışına imza atan kadın sanatçı oldu. Lady Gaga'nın bugüne dek beş albümü Billboard 200 listesine zirveden giriş yaptı. Mayhem, aynı zamanda haftanın en çok satan albümü de oldu. Albümün en çok dinlenen şarkısı ise "Abracadabra".

Öte yandan, BlackPink üyesi Jennie'nin albümü Ruby de listelere yedinci sıradan giriş yaptı.



Gaga, 11-13 Nisan ve 28-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Coachella Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.