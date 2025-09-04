Lady Gaga'dan dakikalar kala konser iptali: Umarım beni affedersiniz

Son olarak Wednesday'in yeni sezonunda rol alan dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga , "The Mayhem Ball" adlı turnesi kapsamında dün akşam Miami'de sahne alacaktı. 39 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "şiddetli ses teli yorgunluğu" yaşadığını ve doktorunun tavsiyesi üzerine konseri iptal ettiğini duyurdu.

"SES TELLERİMİ ZORLAMAK KALICI HASARA YOL AÇABİLİRDİ"

Ses açma egzersizi sırasında sorunun fark edildiğini belirten Gaga, "Bunu size söylediğim için yıkılmış durumdayım. Bu gösteriyi gerçekleştirmeye çok hazırdım, ama ses tellerimi daha fazla zorlamak kalıcı hasara yol açabilirdi. Umarım beni affedersiniz" ifadelerini kullandı.



Lady Gaga hayranları, konserin başlamasına dakikalar kala gelen iptal haberiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı. Binlerce kişi salon önünde beklerken yapılan duyuruyla birlikte alandan ayrıldı.

Ertelenen konserin ne zaman telafi edileceği ise henüz netlik kazanmadı.