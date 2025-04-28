Lady Gaga'dan görkemli turne açılışı: The Mayhem Ball başladı

ABD'li şarkıcı Lady Gaga, merakla beklenen The Mayhem Ball turnesine Meksika’da başladı.

Lady Gaga'dan görkemli turne açılışı: The Mayhem Ball başladı

, dün gece Gaga Mexico City’deki Estadio GNP Seguros stadyumunda arka arkaya verdiği konserlerle hayranlarını coşturdu. Organizasyon firması, konseri yaklaşık 60 bin kişinin izlediğini duyurdu.

Biletleri, 3 Nisan’da satışa çıktığı anda tükenen Gaga, Kuzey Amerika ve Avrupa’da toplam 45 verecek. Ünlü şarkıcı, yoğun talep üzerine turneye 13 ek konser tarihi daha ekledi. 

Lady Gaga'dan görkemli turne açılışı: The Mayhem Ball başladı - 1

The Mayhem Ball, ’nın 2022’deki Chromatica Ball turnesinden bu yana, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki ilk büyük turnesi olma özelliğini taşıyor. Billboard Boxscore verilerine göre, Gaga o turnede toplam 834 bin bilet satarak, 112,4 milyon dolar gelir elde etmişti. 

Yıldız isim, şimdi de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana Plajı’nda düzenlenecek olan ücretsiz büyük konserine hazırlanıyor. Organizatör Luiz Oscar Niemeyer, gelecek hafta sonu gerçekleşecek dev konserin perde arkasını basın mensuplarıyla paylaşmıştı.

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