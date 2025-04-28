Lady Gaga'dan görkemli turne açılışı: The Mayhem Ball başladı

The Mayhem Ball, Lady Gaga’nın 2022’deki Chromatica Ball turnesinden bu yana, Kuzey Amerika ve Avrupa’daki ilk büyük turnesi olma özelliğini taşıyor. Billboard Boxscore verilerine göre, Gaga o turnede toplam 834 bin bilet satarak, 112,4 milyon dolar gelir elde etmişti.



Yıldız isim, şimdi de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki ünlü Copacabana Plajı’nda düzenlenecek olan ücretsiz büyük konserine hazırlanıyor. Organizatör Luiz Oscar Niemeyer, gelecek hafta sonu gerçekleşecek dev konserin perde arkasını basın mensuplarıyla paylaşmıştı.