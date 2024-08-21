Lady Gaga'dan "Joker 2" filmiyle ilgili yeni detaylar

Joker'in devam filmi "Joker: Folie à Deux" için geri sayım başladı. Projede Joaquin Phoenix ile başrolleri paylaşan Lady Gaga, film hakkında yeni detaylar paylaştı.

Lady Gaga'dan "Joker 2" filmiyle ilgili yeni detaylar

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te izleyici ile buluşacak. Başrollerini Joaquin Phoenix ile 'nın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor.

Filmde Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat verecek olan Lady Gaga, filmle ilgili Variety'ye konuştu.

Lady Gaga'dan "Joker 2" filmiyle ilgili yeni detaylar - 1

"MÜZİK VAR, DANS VAR"

Ünlü isim, Joker'in devam filmi Joker: İkili Delilik'in (Joker: Folie à Deux) "cüretkarlığı ve karmaşıklığı"ndan dolayı yönetmen Todd Phillips'i övdü.

, "Todd tüm bu konsept ve senaryoyla çok büyük bir adım atarak Joker'in devam filmine bu cüret ve karmaşıklığı verdi" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sözlerine "Müzik var, dans var, bu bir drama, aynı zamanda mahkeme draması, bir komedi, mutlu, hüzünlü. Bu, bir yönetmen olarak [Todd'un] geleneksel bir aşk hikayesi anlatmak yerine yaratıcı olmayı tercih ettiğinin bir kanıtı" diye devam etti.

Lady Gaga'dan "Joker 2" filmiyle ilgili yeni detaylar - 2

İLK FİLME DAİR

Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.

Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.

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