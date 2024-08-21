Lady Gaga'dan "Joker 2" filmiyle ilgili yeni detaylar

Arthur Fleck’in hayatına odaklanılan Joker filminin devam halkası olan "Joker: Folie à Deux" 4 Ekim 2024'te izleyici ile buluşacak. Başrollerini Joaquin Phoenix ile Lady Gaga'nın paylaştığı filmin yönetmen koltuğunda Todd Phillips oturuyor.
Filmde Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat verecek olan Lady Gaga, filmle ilgili Variety'ye konuştu.
"MÜZİK VAR, DANS VAR"
Ünlü isim, Joker'in devam filmi Joker: İkili Delilik'in (Joker: Folie à Deux) "cüretkarlığı ve karmaşıklığı"ndan dolayı yönetmen Todd Phillips'i övdü.
Lady Gaga, "Todd tüm bu konsept ve senaryoyla çok büyük bir adım atarak Joker'in devam filmine bu cüret ve karmaşıklığı verdi" dedi.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sözlerine "Müzik var, dans var, bu bir drama, aynı zamanda mahkeme draması, bir komedi, mutlu, hüzünlü. Bu, bir yönetmen olarak [Todd'un] geleneksel bir aşk hikayesi anlatmak yerine yaratıcı olmayı tercih ettiğinin bir kanıtı" diye devam etti.
İLK FİLME DAİR
Aslında Joker'in (2019) devam filminin yapılması planlanmamıştı. Yapım maliyeti 62,5 milyon dolar olan filmin küresel çapta 1 milyar dolar hasılata ulaşması ve Phoenix’in Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alması, ikinci bir film ihtimalini artırmış oldu.
Warner Bros’un yapımcılığını üstlendiği ilk Joker filmi, DC dünyasının en ünlü kötü karakterlerinden bir olan Joker’in trajik hikayesini konu alıyordu. Komedyen olmaya çalışan ve yarı zamanlı palyaçoluk yapan Arthur Fleck adındaki karakterin psikolojik sorunlarını ele alan film, karanlık ve dramatik tonuyla eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not almıştı.
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