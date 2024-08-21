Lady Gaga'dan "Joker 2" filmiyle ilgili yeni detaylar

"MÜZİK VAR, DANS VAR"

Ünlü isim, Joker'in devam filmi Joker: İkili Delilik'in (Joker: Folie à Deux) "cüretkarlığı ve karmaşıklığı"ndan dolayı yönetmen Todd Phillips'i övdü.

Lady Gaga, "Todd tüm bu konsept ve senaryoyla çok büyük bir adım atarak Joker'in devam filmine bu cüret ve karmaşıklığı verdi" dedi.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu, sözlerine "Müzik var, dans var, bu bir drama, aynı zamanda mahkeme draması, bir komedi, mutlu, hüzünlü. Bu, bir yönetmen olarak [Todd'un] geleneksel bir aşk hikayesi anlatmak yerine yaratıcı olmayı tercih ettiğinin bir kanıtı" diye devam etti.