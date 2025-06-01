Lady Gaga'nın Wednesday dizisindeki rolü belli oldu

1938'de New Yorker'da karikatür olarak başlayıp 1960'larda televizyon dizisi ve 1990'larda film serisi olarak uyarlanan Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeniden uyarlaması olan "Wednesday" son dönemin popüler yapımları arasında yer alıyor. Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday dizisinin ikinci sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İki kısım halinde izleyici karşısına çıkacak Wednesday ikinci sezonun ilk kısım 6 Ağustos'ta yayınlanırken, ikinci kısım 3 Eylül'de gösterime girecek.

Dizide küçük bir rolü olduğu aylar önce açıklanan Lady Gaga'nın kimi canlandırdığı ortaya çıktı. Entertainment Weekly'nin haberine göre; Lady Gaga'nın Nevermore öğretmeni Rosaline Rotwood karakterine hayat verecek.