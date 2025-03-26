Lady Gaga'ya çalıntı suçlaması

Lady Gaga 'nın yeni albümü Mayhem müzik listelerine ilk sıradan giriş yaptı. Şarkıcının yedinci stüdyo albümü, Amerika'da müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti. Ünlü şarkıcıya sörf tahtası üreten Lost International adlı şirket tarafından dava açıldı. Şirket, şarkıcının Mayhem adlı albüm kapağında kullanılan logonun kendilerine ait olduğunu savundu. Lost International, Gaga'nın yeni yayınlanan projesiyle aynı adı taşıyan Mayhem kelimesiyle süslenmiş çeşitli ürünler satıyor. Sörf tahtası şirketi, açtığı davada, logodaki kelimenin yazılma şeklinin, Gaga'nın albümü için kullandığı görselle neredeyse aynı olduğunu iddia ediyor. Şarkıcıyla iletişime geçtiklerini iddia eden şirket, Gaga'ya ticari marka ihlali nedeniyle dava açmalarına rağmen logonun hala kullanıldığını savunuyor.

Öte yandan Gaga, 11-13 Nisan ve 28-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Coachella Müzik Festivali'nde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.



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Şarkıcı, yeni albümüyle bu yılın en iyi açılışına imza atan kadın sanatçı oldu. Lady Gaga'nın bugüne dek beş albümü Billboard 200 listesine zirveden giriş yaptı. Mayhem, aynı zamanda haftanın en çok satan albümü de oldu. Albümün en çok dinlenen şarkısı ise "Abracadabra".