"Last Christmas" şarkısı yine zirvede

George Michael ve Andrew Ridgeley’in 1984'te yayımladığı 'Last Christmas' şarkısı, bu yıl da İngiltere’de bir numara oldu.

Grubun üyesi Andrew Ridgeley, şarkının başarısını kutlarken, "Özellikle George için mutluyum, çok mutlu olurdu. Muhteşem Noel bestesi o kadar klasikleşti ki, artık Noel'in vazgeçilmez bir parçası oldu” dedi



Dijital müzik platformlarında günlük 7,7 milyon dinlenmeye ulaşan şarkı, ABD single listesinde ise 4’üncü sırada yer alıyor.