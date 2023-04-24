Latin müziğin efsanesi Nicolas Reyes Türkiye’ye geliyor

Fransa, İtalya, İngiltere ve İspanya olmak üzere Avrupa'nın farklı ülkelerinde büyük bir başarı elde ettikten sonra dünya çapında tanınmaya başlayan Gipsy Kings, 60 milyon albüm satışı ve sahne performanslarıyla 30 yılı aşkın süredir müzik listelerindeki yerini koruyor. "Gipsy Kings featuring Nicolas Reyes" konserleri; 17 Haziran gecesi İstanbul'da Volkswagen Arena'da, 18 Haziran gecesi ise Ankara Congresium'da gerçekleşecek. Etkinliğin biletleri ise 25 Nisan Salı gününden itibaren satışta olacak.



Latin müziğinin dünyadaki en büyük temsilcilerinden biri olan Gipsy Kings, poptan etkilenen flamenko rumba albümleriyle 60 milyondan fazla sattı. Müziğiyle dünya çapında tanınan Gipsy Kings, ilk single'ları "Djobi Djoba", "Bamboleo" ve "Baila Baila" ile uluslararası mecralarda büyük başarılar elde etti.



Kardeşi Andre Reyes'le birlikte orijinal Gipsy Kings grubunun kurucu üyesi olan Nicolas Reyes, dünyanın en önemli flamenko solistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak hem geleneksel hem de popüler flamenko ve rumba unsurlarını içeren farklı tarzlarda şarkı söyleyen Reyes'in Gipsy Kings'i müzikseverleri 30 yıldan bu yana heyecanlandırmaya devam ediyor.

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