Le Trio Joubran İstanbul'daki konser gelirini Filistinlilere bağışlayacak

Filistin müziğini dünyaya tanıtan Le Trio Joubran adlı topluluk, sosyal medya hesaplarından konserinin gelirini Kızılhaç ve Filistin'de tedavi bekleyen yaralılara bağışlayacağını açıkladı. Konser, 24 Kasım'da Maslak TIM Show Center'da gerçekleşecek.



Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan grup, bugüne kadar 8 stüdyo albümü yayınladı.



Uluslararası alanda da isminden söz ettiren grup, Paris Olympia'dan New York Carnegie Hall'a uzanan farklı konser salonlarında binlerce kişiye konser verdi. Film müzikleri de besteleyen topluluk, 2009'da Dubai Festivali'nde "En İyi Beste" dalında ödüle değer görüldü.

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