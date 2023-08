Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese'nin yeni projesi belli oldu

1740'lerde geçen hikaye, "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder" adlı kitaptan uyarlanacak. "Killers of the Flower Moon" kitabının yazarı David Grann'in kaleme aldığı kitap, İngiliz gemisinden kurtulan ve bir adaya düşen mürettebatın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

YEDİNCİ PROJELERİ OLACAK

Scorsese ve DiCaprio daha önce, New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası, Dolunay Katilleri ve Para Avcısı filmlerinde beraber çalışmıştı.