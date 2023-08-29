Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese'nin yeni projesi belli oldu

Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalışan oyuncu Leonardo DiCaprio ve yönetmen Martin Scorsese, yeni bir projede bir araya geliyor. Hollywood sinemasının ayrılmaz ikilisi "The Wager" adlı filmde birlikte çalışacak.
Son olarak "Killers of the Flower Moon" filminde birlikte çalışan ikili, 7. kez bir yapıma imza atacak.
1740'lerde geçen hikaye, "The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder" adlı kitaptan uyarlanacak. "Killers of the Flower Moon" kitabının yazarı David Grann'in kaleme aldığı kitap, İngiliz gemisinden kurtulan ve bir adaya düşen mürettebatın hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
YEDİNCİ PROJELERİ OLACAK
Scorsese ve DiCaprio daha önce, New York Çeteleri, Göklerin Hakimi, Köstebek, Zindan Adası, Dolunay Katilleri ve Para Avcısı filmlerinde beraber çalışmıştı.
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