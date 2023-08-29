Leonardo DiCaprio ile Martin Scorsese'nin yeni projesi belli oldu

Zindan Adası, Göklerin Hakimi ve Köstebek gibi yapımlarda beraber çalışan oyuncu Leonardo DiCaprio ve yönetmen Martin Scorsese, yeni bir projede bir araya geliyor. Hollywood sinemasının ayrılmaz ikilisi "The Wager" adlı filmde birlikte çalışacak.

Son olarak "Killers of the Flower Moon" filminde birlikte çalışan ikili, 7. kez bir yapıma imza atacak.