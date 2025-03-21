Leonardo DiCaprio'nun yeni filminden ilk görüntüler: One Battle After Another geliyor
Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun yeni filmi One Battle After Another'dan ilk görüntüler yayınlandı.
Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another filminden ilk görüntüler yayınlandı. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin vizyon tarihinde değişiklik oldu. Daha önce 8 Ağustos’ta vizyona girmesi planlanan film, 26 Eylül 2025’te gösterime girecek.
KADRODA KİMLER VAR?
Filmin kadrosunda Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall ve Teyana Taylor gibi isimler yer alıyor.
Son olarak Licorice Pizza filmiyle sinemaseverlerle buluşan Anderson aynı zamanda filmin senaryosunu kaleme aldı.
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