Leonardo DiCaprio'nun yeni filminden ilk görüntüler: One Battle After Another geliyor

Paul Thomas Anderson imzalı One Battle After Another filminden ilk görüntüler yayınlandı. Leonardo DiCaprio'nun başrolünde yer aldığı filmin vizyon tarihinde değişiklik oldu. Daha önce 8 Ağustos’ta vizyona girmesi planlanan film, 26 Eylül 2025’te gösterime girecek.



KADRODA KİMLER VAR?



Filmin kadrosunda Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall ve Teyana Taylor gibi isimler yer alıyor.