Levent Yüksel müzik hayatının 30. yılını konserle kutladı

Usta şarkıcı Levent Yüksel kariyerinin 30. yıl dönümünü özel bir konserle kutladı.

Levent Yüksel müzik hayatının 30. yılını konserle kutladı

Türk pop müziğinin usta ismi Levent Yüksel, müzik kariyerinin 30. yıl dönümünü Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirdiği konserle kutladı. Müzik hayatına 1993'te çıkardığı "Medcezir" albümüyle başlayan şarkıcı, 30 yıllık müzik yolculuğunda iz bırakmış eserlerini AKM'de senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Tüm biletlerin tükendiği , dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Hayranları, Yüksel'in performansına coşkuyla eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

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